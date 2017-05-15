Болельщики «Аякса» вместе с уличным музыкантом спели хит Боба Марли в Лионе

Болельщики «Аякса» спели знаменитый хит Боба Марли «Три маленькие птицы» вместе с уличным музыкантом перед ответным матчем полуфинала Лиги Европы с «Лионом» во Франции.
Фанаты «Аякса» весело пили пиво и танцевали, щедро кидали деньги для музыканта, а потом хором исполнили композицию Марли, что вызвало положительный отклик в социальных сетях.
«Лион» обыграл «Аякс» на своём поле со счётом 3:1, но этого было недостаточно, чтобы выйти в финал, так как в Амстердаме «Аякс» победил со счётом 4:1 и имел комфортное преимущество перед ответной игрой. «Аякс» вышел в финал Лиги Европы, где сыграет с «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится 24 мая на стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме.