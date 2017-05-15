Жигулёв: возможно, буду всю жизнь играть за «Краснодар»

Полузащитник «Краснодара» Илья Жигулёв рассказал, какие цели он ставит перед собой в ближайшем будущем.
«Цели ставлю поэтапно, только на ближайшее будущее. Например, закрепиться в основе и постоянно выходить на поле. В таком случае меня будут видеть европейские команды. Но «Краснодар» меня воспитал, и я благодарен клубу за доверие. Уже столько лет провёл здесь, что, возможно, никогда не захочу уходить в другую команду и буду играть тут всю жизнь.
Моя вторая цель – попасть в национальную сборную России и сыграть за неё на чемпионате мира. Третья — наверное, стать капитаном «Краснодара», — сказал Жигулёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Алине Матинян.
Полностью интервью с Ильёй Жигулёвым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.