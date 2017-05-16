Неймар: хочу играть с лучшими, а лучший из всех – Месси

Нападающий «Барселоны» Неймар отметил, что для него важно играть в одной команде с самыми сильными игроками мира. В связи с этим он вспомнил своего партнёра по атаке и форварда сборной Аргентины Лионеля Месси.
«Я хочу играть с лучшими, а лучший из всех – Месси. Естественно, я мечтаю стать лучшим футболистом мира, однако сохраняю спокойствие и не проявляю спешки. Конечно, все футболисты хотят выиграть «Золотой мяч», вот и я надеюсь когда-нибудь выиграть этот трофей», — приводит слова Неймара France Football.