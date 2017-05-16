Хесе: буду бороться до тех пор, пока вновь не стану Хесе в «Реале»

Бывший нападающий мадридского «Реала» Хесе, защищающий на правах аренды цвета «Лас-Пальмаса», отметил, что делает всё, чтобы вернуть себе свои лучшие игровые кондиции.
«Я буду бороться до тех пор, пока вновь не стану Хесе в «Реале». В составе «сливочных» я получил тяжёлую травму, и это был негативный опыт. Однако надо учиться извлекать уроки из всего, что с тобой происходит. Что же касается моего будущего, то в данный момент не знаю, как будут развиваться события. Мой трансферный лист принадлежит «ПСЖ», и я более чем доволен, что выступаю сейчас за «Лас-Пальмас», — цитирует Хесе Marca.
Хесе защищал цвета «Реала» с 2011 по 2016 год, а его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2021 года.