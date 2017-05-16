Агент: теперь нам нужно понять роль Марлона в «Барселоне»

Бразильский защитник «Барселоны» Марлон пользуется полным доверием руководства каталонского клуба. Об этом сообщил агент футболиста Фред Мораес.
«Между «Барселоной» и «Флуминенсе» все вопросы уже решены. Клуб решил удержать Марлона в своих рядах. Теперь мы должны двигаться дальше, и нам нужно понять роль Марлона в «Барселоне» в следующем сезоне. Конечно, мы хотим, чтобы он много лет выступал за «Барселону». Если возможно, то мы хотели бы в ближайшие недели встретиться с руководством «Барселоны» и обсудить этот вопрос», — цитирует Мораеса Mundo Deportivo.
Трансферный лист Марлона принадлежит «Флуминенсе, и за «Барселону» он играет на правах аренды.
Марлон дебютировал за первую команду каталонцев в чемпионате Испании в матче 37-го тура с «Лас-Пальмасом» (4:1).