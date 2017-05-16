Ломбертс: газон на «Крестовском» очень плохой, хотел сыграть там хотя бы минуту

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс в преддверии домашнего матча 29-го тура РФПЛ с «Краснодаром» оценил шансы клуба на то, чтобы занять по итогам сезона второе место в таблице. Встреча состоится 17 мая на стадионе «Петровский». Также бельгиец, который по окончании сезона покинет «Зенит», рассказал, что газон на арене «Крестовский» находится сейчас в неудовлетворительном состоянии.
«Газон там очень плохой. Я хотел сыграть хотя бы одну минуту на новом стадионе, но мы опять возвращаемся на «Петровский», где я провёл десять лет. Там очень хорошее поле, и это лучше для нас. Мы играем короткими передачами, так что газон «Петровского» — это плюс.
ЦСКА, думаю, ещё потеряет очки. Думаю, шансы 50 на 50. В Казани их точно ждёт тяжёлый матч. В любом случае мы должны одержать две победы. Думаю, что наша команда сильнее, чем у ЦСКА. Мы сделаем всё, чтобы занять второе место и попасть в Лигу чемпионов", — цитирует Ломбертса пресс-служба «Зенита».
После 28 туров ЦСКА опережает «Зенит» в таблице на одно очко.