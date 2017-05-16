Плетикоса: у Медведева есть шанс стать одним из лучших вратарей в России

Бывший голкипер «Спартака», «Ростова» и сборной Хорватии Стипе Плетикоса побывал в гостях у «Чемпионата» и ответил на вопросы посетителей сайта. Один из них касался вратаря «Ростова» Никиты Медведева и его шансов стать одним из лучших голкиперов в России.
«Думаю, что у него есть шанс. Он провёл сумасшедшую серию из 10 матчей без пропущенных мячей. Это придаст ему ещё уверенности.
Выступление «Ростова» в еврокубках? Супер, молодцы, я такого не ожидал. Честно, не ожидал, что «Ростов» будет играть почти на равных не только дома, но и на выезде с такими грандами, как «Бавария» и «Атлетико», — сказал Плетикоса.
Никита Медведев не попал в расширенный список сборной России из 30 футболистов для подготовки к Кубку конфедераций — 2017.
Видео со Стипе Плетикосой можно посмотреть в группе «Чемпионата» в социальной сети «Вконтакте».