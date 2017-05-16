В новом контракте Солера с «Валенсией» установлены отступные в размере € 80 млн

Полузащитник «Валенсии» Карлос Солер во вторник, 16 мая, продлил контракт с испанским клубом.
Как сообщает официальный сайт «летучих мышей», новое соглашение с 20-летним хавбеком рассчитано до 30 июня 2021 года, а сумма отступных составляет € 80 млн.
20-летний испанский хавбек, являющийся воспитанником «Валенсии», в нынешнем сезоне провёл 22 матча (18 в стартовом составе) в испанской Примере, забил три мяча и сделал одну голевую передачу.
В апреле появилась информация, что интерес к молодому полузащитнику проявляет «Бавария».
Карлос Солер продлил контракт с «Валенсией»
Фото: Официальный сайт «Валенсии»
«Бавария» может приобрести полузащитника «Валенсии» Солера