Глушаков: если говорить об Аленичеве, тогда нужно отметить и остальных тренеров

Капитан «Спартака» Денис Глушаков в интервью клубной пресс-службе рассказал, как относится к мнению о так называемом багаже Дмитрия Аленичева. После отставки Аленичева в августе прошлого года красно-белых возглавил Массимо Каррера, под руководством которого команда стала чемпионом России впервые с 2001 года.
«Конечно, заслуга Аленичева тоже есть. Ведь при нём в команду пришли некоторые игроки, которые впоследствии стали чемпионами, — например, Зе Луиш, Зобнин, Фернандо. Но если говорить об Аленичеве, тогда нужно отметить и всех остальных тренеров, кто работал в «Спартаке» до него, тех, кто привёл в клуб других игроков. Например, я пришёл в «Спартак» при Валерии Карпине. А Дмитрию Анатольевичу благодарен за то, что доверил мне стать капитаном команды. И спасибо партнёрам, которые путём голосования выбрали меня», — заявил Глушаков, который также рассказал, как относится к разговорам о том, что «Спартак» стал чемпионом потому, что другие клубы испытывают трудности.
«У «Спартака» тоже были проблемы: 16 лет не мог победить. Всё время отдавал очки. А другие команды выигрывали. Можно так же заявить: это просто красно-белые плохо играли. Вот соперники и побеждали… Но это же неправильно. В этом сезоне мы дома одолели «Зенит». ЦСКА переиграли дважды: и в гостях, и на родном стадионе. Это если говорить про ближайших конкурентов. В большинстве встреч мы показывали хорошую игру. Да, бывало, и оступались. Впрочем, как и другие. В футболе ведь всегда выигрываешь за счёт чьих-то ошибок», — подчеркнул полузащитник.