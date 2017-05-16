Испанская федерация оставила в силе дисквалификацию защитника «Реала» Начо

Дисциплинарный комитет Королевской федерации футбола Испании оставил в силе дисквалификацию защитника «Реала» Хосе Игнасио Начо.
27-летний футболист был дисквалифицирован на одну игру Примеры после того, как получил пятую жёлтую карточку в сезоне в матче 37-го тура с «Севильей» (4:1). Реал подал апелляцию на предупреждение, однако в испанской федерации не увидели оснований для отмены санкции и оставили её в силе.
Таким образом, Начо не сможет помочь «Реалу» в перенесённом матче 21-го тура Примеры с «Сельтой» (17 мая).