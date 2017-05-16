Погба пропустит матч «Саутгемптон» — «МЮ» из-за похорон отца

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба пропустит перенесённый матч 28-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (17 мая) из-за похорон отца. Об этом сообщил главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью. Фассу Антуан Погба скончался накануне после продолжительной болезни в возрасте 79 лет.
«Не думаю, что Погба будет доступен. Похороны его отца пройдут во Франции во вторник или в среду. Не думаю, что Поль в состоянии играть. Мы должны дать ему возможность вернуться, когда он будет полностью готов», — цитирует Моуринью Sky Sports.
Ранее Погба из-за смерти отца пропустил игру с «Тоттенхэм Хотспур» (1:2) в 37-м туре АПЛ.