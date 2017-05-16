Ари не поможет «Локомотиву» в матче с «Уралом»

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал, что пропустит матч 29-го тура российской Премьер-Лиги с «Уралом», который состоится в Екатеринбурге 17 мая.
4 мая главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что бразилец поедет в Екатеринбург и забьёт в ворота этой команды гол.
В концовке финального матча за Кубок России «Урал» — «Локомотив» (0:2) на поле возникла потасовка, одним из главных героев которой был Ари.
Полузащитник «Урала» Артём Фидлер после матча выразил мнение, что после случившегося Ари никогда не приедет в Екатеринбург, а нападающий екатеринбургской команды Эдгар Манучарян в «Инстаграме» опубликовал фотографию с Ари и написал: «До встречи».
«Я не сыграю, так как не еду с «Локомотивом» на матч. Думаю, тренер решил не брать меня в Екатеринбург, чтобы не возникало лишних конфликтов. Никому не хочется повторения драки. К тому же у нас последний матч с «Зенитом», нужно к нему хорошо подготовиться. А у меня немного болит нога. Наверное, ещё и поэтому мне дали отдых.
Готов ли был сыграть в Екатеринбурге? Да, готов играть в каждом матче, стараюсь делать всё возможное, чтобы быть в форме. Для меня это важно. В последних встречах хочу показать, на что способен. Надеюсь, «Локомотив» это оценит и захочет подписать со мной полноценный контракт. Важно, чтобы клубы договорились. Я пока не в курсе, идут ли переговоры. Но очень хочу остаться в «Локомотиве».
Извинился перед игроком, которому от меня досталось. Сожалею, что всю эту некрасивую сцену видели болельщики. Ни разу за карьеру такого себе не позволял. Футболисты являются примером для многих детей. Я уже говорил в интервью и повторил то же самое на КДК – всего лишь пытался защитить одноклубников. Но получилось некрасиво», — заявил Ари в интервью «Советскому спорту».