Гвардиола: я увидел, как женщины плакали из-за ухода Сабалеты

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал скорый уход из команды защитника Пабло Сабалеты. Напомним, летом аргентинец станет свободным агентом и покинет «горожан». Ранее появилась информация, что следующим клубом 32-летнего Сабалеты станет «Вест Хэм Юнайтед».
«Это был прекрасный вечер для Пабло и его семьи. Я увидел, как много он значит для этого клуба. Я видел по телеэкрану, как плакали женщины!
Он является легендой клуба — такой же, как Джо Харт, Венсан Компани, Яя Туре, Серхио Агуэро. Он пришёл в клуб и сделал его особенным. Пабло попрощался с клубом так, как он этого заслужил», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».
Сабалета перешёл в «Манчестер Сити» в 2008 году из «Эспаньола». В нынешнем сезоне чемпионата Англии он провёл 20 матчей, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.