Ляказетт хотел бы играть за «Атлетико»

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт признался, что в будущем был бы не прочь стать игроком мадридского «Атлетико». Главный тренер испанской команды Диего Симеоне в свою очередь интересуется этим футболистом.
«Мне хотелось бы играть в «Атлетико». В этой команде выступают очень сильные футболисты. К тому же там играет Гризманн», — сказал Ляказетт в интервью телеканалу французского клуба.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» готов расстаться с некоторыми футболистами, чтобы приобрести новых игроков. Симеоне считает, что клубу необходимо усилить состав команды, если она хочет претендовать на большие победы.