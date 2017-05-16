Гамейро, Гайтан и Хименес могут покинуть «Атлетико»

Руководство и тренерский штаб мадридского «Атлетико» намерены усилить состав команды новыми футболистами, сообщает AS.
Для этого необходимо, чтобы столичный клуб выставил на трансфер некоторых своих игроков. Согласно информации источника, «Атлетико» будет готов выслушать предложения по нападающему Кевину Гамейро, полузащитнику Николасу Гайтану и защитнику Хосе Марии Хименесу. За Гамейро и Гайтана «Атлетико» заплатил € 32 млн и € 25 млн соответственно.
Ранее приводились слова главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, обращённые к генеральному директору клуба Мигелю Анхелю Хилю Марину. Аргентинский специалист сказал, что с этим составом он не может добиться высоких результатов.