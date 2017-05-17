Фавр: работа у руля «Боруссии» Д? Я не хочу говорить об этом

Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр не захотел комментировать информацию немецких СМИ о том, что достиг договорённости с дортмундской «Боруссией» относительно работы у руля этой команды. Швейцарский специалист не подтвердил, но и не опроверг информацию.
«Работа у руля «Боруссии»? Я не хочу говорить об этом», — приводит слова Фавра Bild.
Ранее сообщалось, что между исполнительным директором «Боруссии» Ханс-Йоахимом Ватцке и наставником команды Томасом Тухелем возникла конфликтная ситуация из-за первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Монако» (2:3). Тухель был недоволен тем, что решение о сроках проведения игры после взрывов около автобуса «Боруссии» было принято без него. Немецкие СМИ уже неоднократно сообщали о возможном уходе Тухеля с этого поста. Контракт тренера с «Боруссией» рассчитан до лета 2018 года.