«Анжи» — «Ростов»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:30

17 мая на стадионе «Анжи-Арена» состоится матч Российской Премьер-Лиги между «Анжи» и «Ростовом». Встреча начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча российской Премьер-Лиги «Анжи» — «Ростов»
Встречу 17.05.17 рассудит бригада арбитров во главе с рефери Алексеем Николаевым.
Ранее команды встречались друг с другом 20 раз. Пять раз победу праздновали футболисты «Анжи», пять матчей завершились вничью, и 10 раз сильнее оказывались игроки «Ростова». Последняя встреча между ними состоялась в ноябре 2016 года и завершилась домашней победой «Ростова» со счётом 2:0.