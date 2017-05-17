Синицын: моё субъективное мнение — ЦСКА заслуживает места в ЛЧ больше «Зенита»

Вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился впечатлениями от выездного матча 29-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:1).
«Обидно, что проиграли. В принципе, у нас были моменты, чтобы выиграть у «Зенита». В начале матча мы были скованны, поэтому совершали непонятные ошибки. Немножко не проснулись. Думаю, в целом игра понравилась, команды показали открытый футбол.
Почему «Краснодару» недостаёт скорости в атаке? Это если смотреть на нас на фоне команд, которые играют от обороны. В матчах с ними нет зон, куда можно бежать. Поэтому больше позиционных атак, а не быстрых и агрессивных. Это тормозит игру. Наши соперники понимают, что с нами опасно играть в открытый футбол. А почему сегодня так получилось, сложно объяснить. Согласен, что непопадание в Лигу Европы будет провалом для «Краснодара». По амбициям и по составу мы должны попадать в еврокубки. Но шансы ещё есть, осталась одна игра.
Кто сильнее — ЦСКА или «Зенит»? По весенней части все шли неровно. У «Зенита», наверное, было больше провальных матчей. ЦСКА смотрелся более цельно. Думаю, «армейцы» скорее заслуживают выхода в Лигу чемпионов. Но это моё субъективное мнение", — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.