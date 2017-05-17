«Спартак» — «Терек»: послематчевая пресс-конференция отменена

«Спартак» разгромил «Терек» в матче 29-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 3:0. Красно-белые одержали пятую победу в турнире подряд.
Послематчевая пресс-конференция с участием тренеров команд была отменена. Об этом рассказал глава пресс-службы «Спартака» Леонид Трахтенберг.
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Делегат матча разрешил «Спартаку» не участвовать в пресс-конференции, а «Терек» уже покинул стадион, передаёт корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.