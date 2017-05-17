Грасия: готов выполнить свой контракт с «Рубином», нет причин говорить обратное

Главного тренера «Рубина» Хави Грасию на пресс-конференции после поражения от ЦСКА со счётом 0:2 в домашнем матче 29-го тура РФПЛ спросили, готов ли он к тому, чтобы покинуть казанский клуб, учитывая, что от команды под его руководством ждали большего.
«Я готов выполнить свой контракт, и в настоящий момент у меня нет причин говорить обратное», — ответил испанский специалист.
«У нас остаётся один матч, пока не время подводить резюме. Мы серьёзным образом настраиваемся на ближайший матч», — добавил Грасия.
В последнем туре «Рубин» сыграет в гостях с «Амкаром». После 29 туров подопечные Грасии занимают девятое место в турнирной таблице РФПЛ.