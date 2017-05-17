Луческу: у Лунёва проблемы с коленом. Если покинул поле, значит что-то серьёзное

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу на пресс-конференции по окончании матча 29-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (1:0) ответил на вопрос о травме вратаря Андрея Лунёва, который был заменён в концовке первого тайма.
«Сейчас после игры сложно оценивать тяжесть его травмы. Если он не смог продолжить матч, то однозначно что-то серьёзное. После игры нельзя проводить МРТ — сделаем завтра и после этого решим, как его лечить. У него проблема с коленом», — цитирует Луческу сайт «Зенита».
Луческу досрочно покинул пресс-конференцию со словами «вот тупые»
Лунёв получил повреждение, ударившись о штангу своих ворот на 42-й минуте.