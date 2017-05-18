VIP-болельщикам «Спартака» подарили книгу и фирменное спартаковское вино

Все VIP-болельщики «Спартака» после матча 29-го тура РФПЛ с «Тереком» (3:0) получили в подарок книгу, посвящённую 95-летию клуба, и фирменное спартаковское вино, передаёт корреспондент «Чемпионата» Владислав Гринчик.
Красно-белые одержали победу над «Тереком» в последнем домашнем матче сезона. После игры болельщики московской команды отпраздновали долгожданное чемпионство вместе с футболистами.
«Спартак» стал чемпионом впервые с 2001 года после 27-го тура РФПЛ благодаря осечке «Зенита» в матче с «Тереком», но кубок московской команде был вручён именно после игры с грозненцами.
Посмотреть, как «Спартаку» вручали чемпионский кубок, можно на «Чемпионате».