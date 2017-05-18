Бонуччи: поражение «Ювентуса» от «Ромы» пробудило команду для встречи с «Лацио»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи сравнил финал Кубка Италии, в котором его команда одержала верх над «Лацио» (2:0), с поединком 36-го тура Серии А против «Ромы» (1:3) и отметил, что в игре с «орлами» «Юве» был наконец самим собой.
«Это была непростая игра, но мы правильно к ней подошли, вспомнив, кто мы такие есть. Воскресное поражение сыграло нам на руку, оно разбудило нас, и теперь мы должны готовиться к поединку с «Кротоне».
У «Лацио» отличная атака, поэтому неудивительно, что в одной, отдельно взятой, игре у них были голевые возможности, но, к счастью, нас выручил супер-Нето.
Мы знаем, что это настоящий «Ювентус», и для нас стало шоком, когда оказалось, что мы с неправильным настроем подошли к игре с «Ромой», — приводит слова Бонуччи Football Italia.