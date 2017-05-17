«Ювентус» в третий раз подряд выиграл Кубок Италии, обыграв в финале «Лацио»

В финальном матче Кубка Италии встречались «Ювентус» и «Лацио». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась победой туринской команды со счётом 2:0.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Дани Алвес и Леонардо Бонуччи. Оба гола туринцы провели ещё в первой половине встречи.
Таким образом, «Ювентус» выиграл Кубок Италии в третий раз подряд. Победа в этом турнире стала 12-й в истории туринской команды.
В текущем сезоне подопечные Массимилиано Аллегри также претендуют на победу в Лиге чемпионов и Серии А. В финале главного европейского турнира «Ювентус» встретится с «Реалом» (3 июня), а в турнирной таблице чемпионата Италии команда за два тура до финиша первенства располагается на первом месте, опережая ближайшего преследователя, «Рому», на четыре очка.