Иско: все игроки «Реала» в такой форме благодаря ротации Зидана

Полузащитник мадридского «Реала» Иско адресовал слова похвалы главному тренеру команды Зинедину Зидану после пропущенного матча 21-го тура чемпионата Испании с «Сельтой». Играя на выезде, «Королевский клуб» победил со счётом 4:1.
«Все игроки «Реала» в такой форме благодаря ротации Зидана. В результате этого мы в состоянии выиграть два турнира. Мы все должны бегать, атаковать, обороняться и помогать друг другу. Что же касается предстоящего матча с «Малагой», то мы поедем туда побеждать, несмотря на то что для чемпионского титула нам достаточно сыграть вничью», — цитирует Иско Marca.
За тур до окончания национального первенства «Реал» с 90 очками единолично возглавляет турнирную таблицу. У занимающей вторую строчку «Барселоны» 87 очков.