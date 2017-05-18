Зидан: «Реал» в матче с «Сельтой» смотрелся единым целым и показал характер

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды в вынесенном матче 21-го тура с «Сельтой» (4:1) и отметил, что «Реал» смотрелся как единое целое.
«Впереди самое сложное, и с каждым днём развязка ближе. У нас была игра в запасе, и сегодняшний матч был важен. Мы знали, за что играли и должны были как следует подготовиться.
Команда смотрелась как единое целое, настрой и характер были в порядке, мы думали не об очках, а о том, как сыграть наилучшим образом — за это и были вознаграждены.
Владея мячом, мы можем справиться с любой командой, а сегодня, я знал, нам противостояла классная команда", — цитирует Зидана Marca.