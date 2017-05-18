Моуринью: в АПЛ никогда не идут навстречу командам в вопросе переноса матчей

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от последнего матча в сезоне-2016/17 АПЛ. На «Олд Траффорд» 21 мая «МЮ» сыграет с «Кристал Пэлас». Португалец настаивал на переносе встречи на 20 мая, но этого не произошло.
«Никогда лига не шла навстречу командам, участвующим в еврокубках, не заботилась о них. Я не видел этого, работая в «Челси», теперь в «МЮ». Такая же ситуация была в прошлом году с «Манчестер Сити». Думаю, что просить перенести игру – это заранее проигранный бой.
Надеюсь, что болельщики поддержат нас на «Олд Траффорд». Простят нам некоторую наивность, некоторую неуверенность. Надеюсь, что Эллардайс покажет, что он хороший друг, и «Кристал Пэлас» сыграет спокойно», — цитирует Моуринью Goal.
Также наставник «МЮ» предложил оставить дома лучшего нападающего «Кристал Пэлас» Кристиана Бентеке. Напомним, что 24 мая манкунианцы сыграют против «Аякса» в финале Лиги Европы.