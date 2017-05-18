Полузащитник «Вердера» Гнабри близок к переходу в «Хоффенхайм»

Полузащитник бременского «Вердера» Зерге Гнабри близок к переходу в «Хоффенхайм», утверждает Sport Bild.
Согласно информации источника, детали возможной трансферной сделки будут обсуждены летом, но игрок уже достиг принципиального соглашения с «Хоффенхаймом».
Руководство и тренерский штаб бременцев неоднократно выражали надежду на то, что Гнабри продолжит карьеру в своём нынешнем клубе.
Гнабри перешёл в «Вердер» из «Арсенала» летом 2016 года за € 5 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 26 матчах Бундеслиги, забил 11 голов и отдал 1 результативный пас. Контракт 21-летнего игрока с немецким клубом рассчитан до лета 2020 года.