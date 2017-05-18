Прелесть Комбарова, оратор Зе Луиш, страсть Реброва. Что творилось в раздевалке

После победного для «Спартака» матча с грозненским «Тереком» и вручения красно-белым кубка победителей чемпионата России игроки столичной команды продолжили бурные празднования в раздевалке домашнего стадиона.
«Чемпионат» предлагает вниманию своих читателей фотографии из чемпионской раздевалки, подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Мысякиным.
То, как болельщики поздравляли «Спартак» на «Открытие Арене», вы сможете посмотреть в специальной фотоленте.
Кроме того, предлагаем посмотреть фотографии совместных празднований команды и болельщиков на поле стадиона в Тушино.