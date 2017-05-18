Федчук уйдёт из «Спартака-2» по окончании сезона

Как стало известно «Чемпионату», нападающий московского «Спартака-2» Артём Федчук покинет команду по окончании сезона. У 22-летнего футболиста закончился контракт, клуб, в свою очередь, не намерен предлагать игроку новое соглашение.
Зимой «Спартак-2» пополнился тремя новыми футболистами, в результате чего Федчук стал получать меньше игрового времени. Нападающий будет искать новый клуб.
В текущем сезоне Федчук провёл за вторую команду красно-белых 32 матча в первенстве Футбольной национальной лиги, забил 10 голов и получил 2 жёлтые карточки.
И целого поля мало. Как «Спартак» отмечал чемпионство с фанатами
«Спартак» в последнем домашнем матче сезона разгромил «Терек» и получил кубок РФПЛ. Яркие кадры из Тушино – в нашей фотоленте.