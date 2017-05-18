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Федчук уйдёт из «Спартака-2» по окончании сезона

18 мая 2017, четверг. 18:35. Футбол

Как стало известно «Чемпионату», нападающий московского «Спартака-2» Артём Федчук покинет команду по окончании сезона. У 22-летнего футболиста закончился контракт, клуб, в свою очередь, не намерен предлагать игроку новое соглашение.

Зимой «Спартак-2» пополнился тремя новыми футболистами, в результате чего Федчук стал получать меньше игрового времени. Нападающий будет искать новый клуб.

В текущем сезоне Федчук провёл за вторую команду красно-белых 32 матча в первенстве Футбольной национальной лиги, забил 10 голов и получил 2 жёлтые карточки.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Спартак-2 ФК Спартак Артём Федчук Трансферы
Новости. Футбол
18 мая 2017, четверг
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