Ломбертс: До скорой встречи! Моё имя «Зенит»!

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс обратился к болельщикам петербургской команды, цвета которой он защищал с 2007 года. Перфоманс фанатов «Зенита» на матче 29-го тура российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:0) был полностью посвящён 32-летнему бельгийцу, следующим клубом которого станет «Остенде». После окончания игры он совершил круг почёта.
«Спасибо всем за огромные почести, оказанные мне вчера на «Петровском»! Я не мог бы и мечтать о лучшем способе попрощаться со всеми вами! Я никогда не видел ничего подобного и был очень впечатлён и переполнен эмоциями. Для меня было честью играть 10 лет за этот клуб и для лучших болельщиков в мире. Это были лучшие 10 лет в моей жизни. Вы давали мне силы играть, выкладываясь по полной в каждой игре. Я буду очень по вам скучать, и вы навсегда останетесь в моем сердце. До скорой встречи! Моё имя «Зенит»!», — написал Ломбертс на своей странице в «Инстаграме».
Видео о прощании Ломбертса с «Петровским» смотрите на «Чемпионате».