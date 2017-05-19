Эллардайс — об органе FA, наказывающем за симуляции: всё это полная чушь

Главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс раскритиковал футбольную ассоциацию Англии (FA), объявившую о создании специального органа, который будет изучать случаи с симуляциями футболистов в матчах и выносить наказания нарушителям.
«Это полная чушь. А что будут делать с теми игроками, которые не симулировали, но получили карточку? Что они сделают? Скажут: „Неудачно вышло, в следующий раз попробуем такого не допустить". В итоге парень, который симулировал, наказан. Но тот, кто не симулировал и при этом получил наказание, — это тоже надо как-то регулировать.
Подключите технологии. Введите скамейку штрафников, куда можно будет посадить игрока на 10 минут, а потому вернуть в игру. Тогда не надо будет платить всем этим людям, которые создают дурацкие ситуации в игре. Всё это полная чушь», — цитирует Эллардайса Goal.