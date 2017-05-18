FA объявила, что с сезона-2017/18 будет наказывать игроков за симуляцию

Футбольная ассоциация Англии (FA) объявила о создании специального органа, который будет изучать случаи с симуляциями футболистов в матчах и выносить наказания нарушителям. Орган начнёт свою работу начиная с сезона-2017/18, сообщает пресс-служба организации.
В состав органа войдут бывший арбитр или делегат, экс-тренер и бывший футболист. В их распоряжение попадут все необходимые видеозаписи с соответствующими эпизодами, которые будут рассматриваться раз в неделю. Игрокам, которых уличат в симуляции, грозит дисквалификация до двух матчей.
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