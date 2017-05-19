Варан не намерен покидать «Реал»

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан отметил, что смена клубной прописки не входит в его планы. Французского футболиста в испанском гранде всё устраивает.
«Я каждый сезон начинаю так, будто он первый для меня в «Реале». От побед я не устану. Хочу долго наслаждаться выступлением за «Реал». Я и моя семья очень рады, что живём в Мадриде. Речь идёт о таком великом клубе, который может лишь продолжать творить историю. Я же хочу быть частью всего этого. Именно так и осуществляется моя мечта», — сказал Варан в интервью телеканалу «Реала».
В нынешнем сезоне Варан в чемпионате Испании сыграл в 22 матчах, став автором одного гола и одной результативной передачи.