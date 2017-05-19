Виалли: для блага футбола рад, что «Барселона» победила нас в финале КЧ

Бывший нападающий «Сампдории» Джанлука Виалли не очень расстраивается из-за того, что команда проиграла в финальном матче Кубка чемпионов сезона-1991/92 «Барселоне». Итальянская команда потерпела поражение со счётом 0:1, пропустив мяч в дополнительное время. Автором гола стал защитник каталонской команды Рональд Куман, поразивший ворота Джанлуки Пальюки ударом со штрафного.
«Для блага футбола я рад, что «Барселона» победила нас в финале Кубка чемпионов. Так и должно было быть», — приводит слова Виалли Marca.
Ранее Виалли назвал туринский «Ювентус» самой сильной командой Европы. Бьянконери вышли в финал Лиги чемпионов, где 3 июня встретятся с мадридским «Реалом».