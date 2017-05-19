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Рапопорт: Цаллагов не уровень ЛЧ, он, кроме борьбы за выживание, ничего не видел

19 мая 2017, пятница. 09:32. Футбол

Бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт поделился мнением о работе наставника петербургского клуба Мирчи Луческу, а также выразил удивление трансферами, которые ранее совершил «Зенит».

«Всё, что происходит с «Зенитом», происходит давно. Не Луческу сам себя пригласил и подписал контракт. Румынский специалист просто оказался в сложной ситуации, к которой не был готов. Чемпионат России — не простой. Кроме того, были проблемы с составом. Я не сторонник того, чтобы Луческу увольнять, потому что он много получил опыта в этом сезоне, и я вполне допускаю вариант, что он сможет исправить ситуацию, если продолжит работу в «Зените». А вот интервью, которые он даёт, мне не нравятся. Получается, что виноваты все. Если всё делается для прессы, это одно. На Украине он тоже подобное делал и всех обвинял. Возможно, таков стиль его поведения.

На мой взгляд, сегодня нужно говорить серьезно и строго о том, почему мы проиграли всё, можно, за исключением Суперкубка, хотя это тоже трофей. Нужно в этом разобраться. Я не хочу сейчас говорить о моментах, связанных с отсутствием питерских игроков. Проблемы начались ещё до Луческу: «Зенит» начал избавляться от игроков уровня Денисова и Широкова — авторитетных российских футболистов. Да, они сложные ребята, но они лидеры. И вместо того чтобы наладить баланс между своими и приезжими, у нас предпочли избавиться от отдельных людей, что в дальнейшем повлияло. Тот же Малафеев мог бы продолжать карьеру. Как только рулить в раздевалке начали не питерские игроки, поменялся микроклимат. Я не хочу обвинять таких футболистов, как Данни или Ломбертс. Они великолепные игроки, которые вложили душу в команду. Но всё расхлебывает уже Луческу, который не понял просто, куда он попал. Хотя наверняка знал, на что идёт.

А вот трансферы, которые произвёл румынский специалист, вызывают у меня откровенное удивление и вопросы. Единственное хорошее приобретение — вратарь Лунёв. Если говорить об остальных, то взять, например, Цаллагова. Это не футболист уровня Лиги чемпионов и тех задач, которые стоят перед «Зенитом»! Он много лет играл за «Крылья Советов» и, кроме как борьбы за выживание и матчей в ФНЛ, ничего не видел. Если бы его взяли в том возрасте, в котором Анюкова, тогда можно было бы дальше идти. Тоже самое касается Эрнани и Молло. Сидит на лавке Мак, который при Луческу полностью растворился и не играет. Целая группа футболистов — средние игроки. К ним могу добавить и Юсупова. Мы с ними ничего серьёзного выиграть не можем. Даже попасть в Лигу чемпионов пока не получается. Если подобное произойдет второй год подряд, то, на мой взгляд, для «Зенита» это будет серьёзным ударом», — цитирует Рапопорта «Спорт уик-энд».

Цаллагов: честно говоря, Санкт-Петербург я пока знаю плохо
Источник: Спорт уик-энд Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит Ибрагим Цаллагов Мирча Луческу
Новости. Футбол
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