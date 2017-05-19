Футболисты «Урала» сыграли в «квадрат» на крыше небоскрёба

На вертолётную площадку бизнес центра «Высоцкий» поднялись четыре футболиста «Урала»: нападающий Владимир Ильин, полузащитники Александр Ломакин и Никита Глушков и вратарь команды Андрей Тимофеев. На высоте 188 метров футболисты сыграли в популярную дворовую игру «квадрат».
Эта акция была приурочена к старту нового проекта для болельщиков «Урала» «Квадратфест» — первого в России фестиваля по игре в «Квадрат», сообщает пресс-служба уральского клуба.
«Квадратфест» пройдёт 3 июня на территории исторического сквера Екатеринбурга, в рамках общегородского мероприятия.
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