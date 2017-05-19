Погба сможет сыграть с «Кристал Пэлас» и в финале Лиги Европы против «Аякса»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба сможет принять участие в предстоящем матче заключительного тура Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (21 мая), а также сыграть в финальной встрече Лиги Европы против «Аякса» (24 мая). Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.
Ранее футболист сборной Франции пропустил два матча чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» и «Саутгемптоном». Причиной стала смерть отца Погба, который умер после продолжительной болезни в возрасте 79 лет.
Погба пропустит матч «Саутгемптон» — «МЮ» из-за похорон отца