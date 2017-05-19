Джеко восстановился от травмы и сможет помочь «Роме» в матче с «Кьево»

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко включён в заявку команды на матч 37-го тура итальянской Серии A c «Кьево», сообщает официальный сайт римского клуба.
Боснийский форвард, который был вынужден пропустит встречу прошлого тура с «Ювентусом» (3:1) из-за травмы, вернулся в строй и сможет помочь «Роме».
В текущем сезоне Джеко забил 27 голов в итальянском чемпионате и возглавляет гонку бомбардиров.
Кроме того, дисквалификацию за симуляцию отбыл полузащитник Кевин Стротман. Он также включён в заявку на матч с «Кьево».
Матч «Кьево» — «Рома» состоится 20 мая на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне. Начало в 19:00 мск.