Роналдиньо: буду болеть за сборную России

Легендарный бразильский футболист, чемпион мира 2002 года Роналдиньо, принявший участие в открытии Парка Кубка конфедераций — 2017 в Санкт-Петербурге, поблагодарил за тёплый приём в России, а также заявил, что считает Кубок конфедераций очень важным турниром.
«Безусловно, очень важно хорошо начать чемпионат. Сборной России нужно воспользоваться поддержкой болельщиков. Я вижу, как меня здесь тепло принимают и буду болеть за сборную России. Это незабываемое впечатление, как меня встретили здесь и в Казани. Я благодарен за то внимание, которое мне оказывается здесь. Да, мне посчастливилось участвовать в Кубке конфедераций два раза, даже однажды выигрывать. Я считаю, что это очень важный турнир. Может даже важнее чемпионата мира, поскольку игрокам важно проявить себя, чтобы попасть на сам чемпионат мира.
Я много путешествую, участвую в мероприятиях ФИФА, открываю свои школы — занимаюсь даже музыкой. Я очень счастлив. Не могу сказать, что скучаю по футболу, потому что всё равно провожу какие-то матчи", — поведал Роналдиньо, слова которого передаёт корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.