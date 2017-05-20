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«Кёльн» и «Герта» вышли в Лигу Европы

20 мая 2017, суббота. 18:27. Футбол

«Кёльн» выиграл у «Майнца» в матче 34-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча проходила в Кёльне на стадионе «Райн-Энерги» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Отличились Йонас Хектор и Юйа Осако.

«Герта» на своем поле разгромно проиграла «Байеру» (2:6). У хозяев отличились Митчелл-Элия Вайзер и Сами Аллаги (с пенальти), у гостей дубль оформил Кай Хавец, по мячу забили Хавьер Эрнандес, Штефан Кисслинг (с пенальти), Чарлес Арангис (с пенальти) и Йоэль Похьянпало.

«Кёльн» и «Герта» заняли пятое и шестое места в таблице Бундеслиги соответственно, выйдя в Лигу Европы.

На путёвки в Лигу Европы претендовали также «Фрайбург» и «Вердер», но эти команды в последнем туре потерпели поражение: «Вердер» уступил «Боруссии» Д (3:4), а «Фрайбург» — «Баварии» (1:4).

Германия - Бундеслига. 34-й тур
20 мая 2017, суббота. 16:30 МСК
Кёльн
Кёльн
2 : 0
Майнц
Майнц
1:0 – Хектор – 43, 2:0 – Осако – 87
Германия - Бундеслига. 34-й тур
20 мая 2017, суббота. 16:30 МСК
Герта
Берлин
2 : 6
Байер
Леверкузен
0:1 – Эрнандес – 5, 0:2 – Хавец – 31, 0:3 – Хавец – 45+1, 0:4 – Кисслинг – 64 (пен), 1:4 – Вайзер – 71, 1:5 – Арангис – 81 (пен), 2:5 – Аллаги – 86 (пен), 2:6 – Похьянпало – 90
Германия - Бундеслига. 34-й тур
20 мая 2017, суббота. 16:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
4 : 3
Вердер
Бремен
0:1 – Юнузович – 7, 1:1 – Ройс – 32, 2:1 – Обамейянг – 42, 2:2 – Бартельс – 46, 2:3 – Крузе – 68, 3:3 – Ройс – 75 (пен), 4:3 – Обамейянг – 89 (пен)
Германия - Бундеслига. 34-й тур
20 мая 2017, суббота. 16:30 МСК
Бавария
Мюнхен
4 : 1
Фрайбург
Фрайбург
1:0 – Роббен – 4, 2:0 – Видаль – 73, 2:1 – Петерсен – 76, 3:1 – Рибери – 90+1, 4:1 – Киммих – 90+4
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Байер Вердер Герта Кёльн Майнц Фрайбург
Новости. Футбол
20 мая 2017, суббота
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