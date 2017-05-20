Радимов: на нашем корявом пути болельщики всегда были с «Зенитом-2»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов подвёл итоги сезона и поблагодарил болельщиков за поддержку. Питерцы сохранили прописку в ФНЛ.
«Мы остались в ФНЛ! Свалившись с высот начала сезона туда, где идёт борьба за невылет. Умельцы, замыкающие тройку по пропущенным мячам и чемпионы по автоголам. Но! Решающий бой – и победа за нами! Разозлились, собрались, сконцентрировались, проявили себя мужиками – и выскочили из ямы. Молодцы, словом! И еще не устаю повторять: на нашем корявом пути болельщики всегда были с нами — снимаю шляпу с благодарностью!
И перед игроками и тренерским штабом – обязательно! Благодарность клубу «Зенит» даже не обсуждается – всегда с уважением! И нашему городу — спасибо! Как там у «Поющего ядра»? «Вместе все! К той звезде! Мы пойдём за Питер!» — написал Радимов в «Инстаграме».