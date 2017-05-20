Обамейянг: определюсь со своим будущим на следующей неделе

Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг ответил на вопрос о своем будущем. В последние недели СМИ активно писали о возможном уходе футболиста из немецкого клуба.
«Я приму решение на следующей неделе. Пока мне нечего сказать», — цитирует Обамейянга DW.
Обамейянг с 31 голом (два — с пенальти) обошёл форварда «Баварии» Роберта Левандовского (30 мячей) и стал лучшим бомбардиром сезона-2016/17 в Бундеслиге. Действующий контракт 27-летнего форварда с дортмундской «Боруссией» рассчитан до 2020 года.