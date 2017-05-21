Обамейянг: считаю Левандовского лучшим игроком в мире, ему должно быть обидно

Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг поделился мыслями о победе в гонке бомбардиров чемпионата Германии. Габонский футболист забил 31 гол и опередил форварда «Баварии» Роберта Левандовского (30).
«Я очень рад, ведь считаю Левандовского лучшим игроком в мире. Он забивает каждую неделю. Ему должно быть обидно, но это жизнь.
Спор с Тухелем? Да, в прошлом году он просил меня забить 27 голов, но я забил лишь 25, и должен был преподнести ему подарок. В этом сезоне он сказал мне забить по голу в восьми матчах, а также сделать пять дублей и три хет-трика. И те же 27 голов, конечно. На этот раз я выиграл», — цитирует Обамейянга пресс-служба «Боруссии».