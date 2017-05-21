Джузеппе Росси сделал предложение своей девушке на берегу Атлантического океана

Нападающий «Сельты» Джузеппе Росси сделал предложение своей девушке, Дженне Линн.
Игрок находится в США, где восстанавливается после травмы колена. Росси предложил Линн выйти за него замуж, находясь на берегу Атлантического океана в городе Саутгемптон штата Нью-Йорк.
«Мы сделали это!!! Самый счастливый человек на свете — вместе с лучшим в мире человеком. Я люблю тебя, Дженна», — написал Росси в «Инстаграме».
Фото, опубликованное Росси в «Инстаграме»
Фото, опубликованное невестой Росси Дженной в «Инстаграме»
Эпоха Возрождения. Как Джузеппе Росси пытается вернуться в футбол
История Джузеппе Росси – отличный сценарий для фильма: замученный травмами и ударами судьбы, он не сдаётся, а старается вновь заиграть.