Конте: у Терри есть способности, чтобы в будущем стать хорошим тренером

Главный тренер «Челси» Антонио Конте считает, что 36-летний защитник Джон Терри, для которого нынешний сезон станет последним в качестве игрока лондонской команды, в будущем может стать успешным тренером.
«Это интересная личность, у него есть невероятный опыт работы с разными тренерами, выдающимися тренерами, он выиграл много трофеев, и очень важно начинать карьеру с подобным опытом. Если ты способен усвоить свой многолетний опыт работы с разными тренерами, это очень важно. Очень важно иметь собственный взгляд на футбол, когда становишься тренером.
Также очень важно взять тайм-аут, чтобы понять, что является для тебя лучшим продолжением пути, когда ты закончишь играть. Нелегко сказать, какой путь является лучшим. Это личный вопрос. Если вы спросите меня, есть ли у него способности и характеристики, чтобы в будущем стать хорошим тренером, я отвечу – да, безусловно, есть", — заявил Конте.