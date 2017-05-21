Сёмин — о Луческу: почему-то говорят, виноват только тренер. Виноваты все

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в преддверии домашнего матча 30-го тура РФПЛ с «Зенитом» высоко отозвался о наставнике петербургской команды Мирче Луческу.
«К приходу Луческу в российский чемпионат отнёсся положительно. Пришёл очень серьёзный тренер, который в своей жизни много выиграл титулов и может находить молодые таланты», — отметил в интервью «Спорт уик-энд» Сёмин, которого спросили, не удивило ли его, что в этом сезоне у Луческу не получилось в «Зените».
«Вопрос надо не так ставить. Почему-то говорят, что виноват только тренер. Я считаю, что виноваты все. Не только наставник команды. Не получалось не только у Луческу. Поэтому всем нужно адекватно оценивать ситуацию. Не забывайте и такой момент: в «Шахтёре» у румынского специалиста был Ахметов. Такие люди, как Суркис и Ахметов, на протяжении многих лет определяют развитие украинского футбола», — заявил Сёмин.