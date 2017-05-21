Альшин: считаю, что «Тосно» готов к уровню РФПЛ, никакого страха не испытываем

Полузащитник «Тосно» Ильнур Альшин, забивший два гола в матче заключительного тура ФНЛ с «Химками» (3:1), поделился впечатлениями от игры.
«Несмотря на то что задачу на сезон мы уже решили, проблем с настроем и мотивацией не было. Всегда хочется играть и забивать голы. Можно даже сказать, что отсутствие турнирных задач сняло определённое психологическое давление, и мы могли играть более раскрепощённо.
Конечно, доволен тем, что в зимнюю паузу перешёл в «Тосно». Мы добились поставленной цели, в следующем сезоне будем играть в РФПЛ. Безусловно, это другой уровень, но считаю, что мы к нему готовы. Весной мы встречались в рамках Кубка России с «Локомотивом». Проиграли по результату, но не думаю, что сильно уступили по игре. Поэтому никакого страха перед дебютом в РФПЛ не испытываем", — сказал Альшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
В составе «Химок» в матче с «Тосно» отличился Михаил Гащенков, у команды из Ленинградской области ещё один гол забил Антон Заболотный. Этот мяч стал для него 16-м в чемпионате.