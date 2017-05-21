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Президент «Армавира»: приостановление дисквалификации Мязина невозможно

21 мая 2017, воскресенье. 12:29. Футбол

Президент «Армавира» Валентин Климко сообщил, что клуб не сможет приостановить дисквалификацию нападающего Андрея Мязина, который агрессивно ответил на толчок арбитра Сергея Смирнова во время матча 25-го тура первенства ПФЛ зоны «Юг» «Ротор-Волгоград» — «Армавир» (1:2). Изначально Мязина дисквалифицировали на полгода, но позже апелляционный комитет РФС сократил срок до шести матчей, два из которых футболист уже пропустил.

«Приостановление дисквалификации Мязина невозможно по этой статье. Любой толчок, удар, плевок в сторону арбитра – дисквалификация на минимальный срок в шесть матчей, как и есть. Переквалифицировать невозможно. Но мы очень довольны решением, оно справедливо», — сказал Климко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

Видео скандального эпизода можно посмотреть на «Чемпионате».

«Армавир» будет добиваться пожизненной дисквалификации судьи, толкнувшего Мязина
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Армавир Андрей Мязин Футбольное судейство
Новости. Футбол
21 мая 2017, воскресенье
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