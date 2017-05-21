«Крылья Советов» – «Терек»: стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Терека» на матч 30-го тура российской Премьер-Лиги.
«Крылья Советов»: Конюхов, Ятченко, Надсон, Божин, Родич, Башкиров, Бато, Бруно, Ткачёв, Паскуато, Корниленко.
Запасные: Лория, Шильников, Таранов, Зинков, Мияйлович, Цвейба, Кудряшов, Чочиев, Визнович, Садик.
«Терек»: Гудиев, Родолфо, Дьёмбер, Анхель, Плиев, Мохаммади, Кузяев, Семёнов, Торже, Митришев, Мбенге.
Запасные: Годзюр, Городов, Кадыров, Грозав, Балай, Иванов, Роши, Мирзов, Лебеденко, Бериша, Муслаев.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Терек». Начало — в 15:00 мск.